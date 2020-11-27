TBMM'de 4 partiden Fransa'ya ortak bildiri - Son Dakika

TBMM'de 4 partiden Fransa'ya ortak bildiri

27.11.2020 20:48
TBMM'de 4 partiden Fransa'ya ortak bildiri, System.String[]

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu'nun, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı. Bildiride, "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu'nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020 tarihinde kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayımlanan ortak bildiride; Fransa Senatosu görmezden gelse de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtildi. Fransa Senatosu'nun almış olduğu kararın uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"30 sene boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında, kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekat sonucunda asli sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan'ın hakimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır. Minsk Grubu'nun eş başkanlarından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız davranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan'ın yanında saf tutan ve Azerbaycan'ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye'ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa'nın bu adımı, bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu karar, Fransa Hükümeti'ne çağrıda bulunan Senato'nun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte, bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygıgösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın, Fransa Senatosunda büyük bir çoğunluğun oyları ile kabul edilmiş olması ise Fransa'nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır."

Bildiride, "Fransa Hükümeti'nin, uluslararası hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki gerçeklerle tamamıyla ters düşen; akıl dışı asılsız iddialar, hayal ürünü iftiralar ve ciddiye alınamayacak öneriler ihtiva eden bu kararı dikkate almayacağını ve aklı selimle hareket edeceğini ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve provokatif girişimlerin bölgemize ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmekten uzak olduğunu hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,


İYİ Parti, AK Parti, Fransa, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de 4 partiden Fransa'ya ortak bildiri - Son Dakika


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