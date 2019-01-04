Son Dakika Haberleri: TBMM'de 'Acil Durum' Tatbikatı

TBMM'de 'Acil Durum' Tatbikatı

59 dakika önce

TBMM'de 'acil durum' tatbikatıTBMM'de gerçekleştirilen 'acil durum' tatbikatında, olumsuz durumda nasıl davranılması gerektiği konusunda personele bilgi verildi.

TBMM'de 'acil durum' tatbikatı

TBMM'de gerçekleştirilen 'acil durum' tatbikatında, olumsuz durumda nasıl davranılması gerektiği konusunda personele bilgi verildi.

Meclis'te her yıl yapılan tatbikat, Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirildi. Tatbikata, Meclis'te görev yapan ışıkçılar, sesçiler, itfaiye görevlileri, stenograflar ve teknik personel katıldı. Tatbikatta, Meclis'te acil durum olduğunda Genel Kurul Salonu'na en kısa sürede nasıl girilip çıkılacağı, ışıkları kimin yakacağı, kapıları kimin açacağı, salona nasıl inileceği gibi pratik bilgiler verildi.

Haber: ANKARA/DHA

DHA-Gündem Ankara tr 2019-01-04 18: 11: 49

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:12 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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