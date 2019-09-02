Son Dakika Haberleri: TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu
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TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

4 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) adli yılın açılması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) adli yılın açılması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Adli yıl açılışı dolayısıyla TBMM'de Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Gül, resepsiyonda bir süre sohbet etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Abdülhamit Gül, Resepsiyon, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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