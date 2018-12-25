TBMM'de Afganistan Tezkeresi Kabul Edildi
1 saat önce
TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildiANKARA - Türk askerinin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.
TBMM'de Afganistan
tezkeresi kabul edildi
ANKARA - Türk askerinin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:15 Kaynak: İHA
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