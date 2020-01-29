Son Dakika › Dünya › TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği - Son Dakika Dünya
TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği
6 saat önce
AK Parti’den, 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi
AK Parti'den 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.
Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi tekrar siyasilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16
Son Dakika Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi