TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği - Son Dakika Dünya

TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği

6 saat önce

AK Parti’den, 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi

TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'deprem vergisi' polemiği, System.String[]

AK Parti'den 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.


Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından kamuoyunda "Deprem vergisi" olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi tekrar siyasilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16 
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