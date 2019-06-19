TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı
37 dakika önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması Salondan ve katılımcılardan detaylar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:40 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un gelişi ve karşılanması
Salondan ve katılımcılardan detaylar
Toplu fotoğraf çekimi
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
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