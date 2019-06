TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Seçilmiş, göçmen kaçakçılarının zincirini kırmaya çalıştıklarını belirterek, "Yakaladığımız göçmen kaçakçılarının sayısında artış var. 2018'de 6 bin 278 göçmen taciri yakaladık. 14 Haziran 2019 itibarıyla da yakaladığımız kaçakçı sayısı 3 bin 473'tür." dedi. Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (AKDENİZ-PA) TBMM'de düzenlenen "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantısının 3. oturumunda konuşan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Seçilmiş, Türkiye 'nin, insan hareketliliğinin dünyada hiç görülmemiş boyutuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli bulunduğuna dikkati çeken Seçilmiş, Suriyelilerin yanında uluslararası koruma için başvurmuş başka uyruktan insanların da ülkede bulunduğunu, Türkiye'de 1 milyon düzenli göçmenin ikamet izniyle kaldığını dile getirdi.Türkiye'deki düzenli göçle ilgili verilerin yıldan yıla arttığına dikkati çeken Seçilmiş, 2017'de 175 bin olan düzenli göçmen sayısının, 2018'de 268 bine çıktığı bilgisini verdi.Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin özellikle Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğunu aktaran Seçilmiş, 2018'de yaklaşık 100 bin Afganistanlı, yaklaşık 50 bin Pakistanlı düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.Türkiye'nin doğusunda da batısında düzensiz göçmenlerin yakalandığını ifade eden Seçilmiş, "2018'de ülkemizin batısında 167 bin kişi, doğu illerinde de 81 bin kişi yakalandı. Edirne 'de geçen yıl 74 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bu da toplam düzensiz göçmen sayısının 3'te 1'ine karşılık geliyor. 2019'da ise 14 Haziran itibarıyla ülke genelinde toplam 121 bin düzensiz göçmen yakalandı. Yıl sonu tahminimiz ise 200 bindir." diye konuştu.Göçmen kaçaklığıyla mücadeleye de değinen Seçilmiş, "Göçmen kaçakçılarının zincirini de kırmaya da çalışıyoruz. Yakaladığımız göçmen kaçakçılarının sayılarında da artış var. 2018'de 6 bin 278 göçmen tacirini yakaladık. 14 Haziran 2019 itibarıyla da yakaladığımız kaçakçı sayısı 3 bin 473'tür. Bu kişiler Türkiye içerisinde yakalandılar." dedi.Seçilmiş, Türkiye ile AB arasında gerçekleşen 18 Mart mutabakatının düzensiz göçle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 2015 yılından bu yana Ege adalarından geçen düzensiz göçmen sayısının yüzde 96'lık bir düşüş gösterdiğini belirtti. Ege adaları üzerinden geçiş yapan Suriyelilerin sayısına da dikkati çeken Seçilmiş, 2015 yılında 479 bin olan bu sayının, yüzde 98'lik bir düşüşle 7 bin 900 olduğunu kaydetti."Türkiye'ye gelenlere 'kardeşimiz' ve 'misafirimiz' diyoruz"Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, sadece Suriye'den gelenlere değil 196 ülkeden Türkiye'ye gelenlere "kardeşimiz" ve "misafirimiz" denildiğini söyledi. Ok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, göç politikalarının akıl, bilim ve mantıkla yürütülmesinin yanı sıra insan ve vicdan ekseninin kaybedilmemesi noktasında dünya medeniyetine yeni bir vizyon kazandırdığını vurguladı.Türkiye'de 2020'ye kadar devam edecek bir uyum sürecinin başlatıldığını hatırlatan Ok, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.Devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin uyum konusundaki faaliyetlere katıldığını anlatan Ok, uyum konusunda, Türkiye'nin dünyaya örnek olması açısından iş birliklerine açık olduklarını belirtti.Filistinli üye Bilal Kasım ise kendisinin de bir sığınmacı hayatı yaşadığını belirterek, şunları söyledi:"Ailemle birlikte 1948'de İsrail işgalinden dolayı kendi topraklarımızdan kovulduk. Göç türlerine bir üçüncüsünü eklemek istiyorum. Biz Filistinliler işgalden dolayı kendi ülkesi dışına atılan, göçe zorlanan kimseleriz. Rüyamız henüz gerçekleşmedi. Nedir o rüya? Kendi yurdumuz Filistin'e geri dönmektir."