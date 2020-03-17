TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki - Son Dakika

TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 8 Mart'ta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamındaki '14 gün' kuralına uymadan bugün TBMM Genel Kurulu'na katılmasına tepki gösterdi.

TBMM'de, Almanya dönüşü '14 gün' kuralına uymayan vekile tepki, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 8 Mart'ta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamındaki '14 gün' kuralına uymadan bugün TBMM Genel Kurulu'na katılmasına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, HDP'li Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğanmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

'KARANTİNA SÜRESİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Beştaş'ın eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan cevap verdi. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer bakanların her konuyla ilgili toplumu bilgilendirdiğini belirterek, "O kadar bilgilendirmektedir ki; bakınız her vatandaşımızın karantina süresine uyması, hem yasanın ve özellikle de Meclis'te görev yapan milletvekillerimizin üzerine düşen vazifedir. Bu anlamda, yeni göreve başlayan Sayın Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar diliyorum. Ancak sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir. Bu noktada hassasiyet beklediğimizi de ifade ediyoruz. Kendilerinin de aynı hassasiyete riayet edecekleri konusunda şüphemiz yoktur" dedi.

Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü Meclis'i koronavirüs tedbirleri konusunda bilgilendireceğini de duyurdu.

'HAVAALANINDA GEREKLİ KONTROL YAPILDI'

HDP'li Beştaş ise, "Benim sağlık durumum ya da nasıl olduğum konusunda, 82 milyona sanki hastaymışım gibi bir açıklama yapmasını çok talihsiz buluyorum. Ben Almanya'ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle gittim, doğru. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım" diye konuştu. Öte yandan, Beştaş'ın 8 Mart'ta Almanya'da katıldığı programa ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştığı görüldü.


AK Parti, Almanya, 8 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:40 Kaynak: DHA
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