TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu - Son Dakika
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TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu

31.03.2022 17:26
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) asgari ücret gündeme oturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) asgari ücret gündeme oturdu.

TBMM Genel Kurulunda asgari ücret konusu gündeme oturdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun asgari ücretlilerin durumunun ele alınacağını söylediğini hatırlatarak, "Bugün Erdoğan bunun doğru olmadığını söylüyor. 3-4 ay önce 'Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözeriz' dedi. İnsanlar hayat pahalılığıyla idare ediyor, neden insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bunun yıl ortasında değerlendirileceğini söylemişti. Ben de tekrarladım" cevabını verdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle söylemediğini ifade etti. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü bir gelişme olduğu takdirde gerekenin yapılacağını aktardığını belirterek, "Aralık ayında bu görüşmeler yapılıyor. Bu noktada gerekli değerlendirmenin yapılacağını söylüyor Cumhurbaşkanı. Aynı şeyi söylüyoruz ama siz yanlış anlamıyorsunuz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı söylediğinden vazgeçti, ben de onu takip ediyorum diyor. Değerlendireceğiz diyorsunuz. Bu ne demek. İnsanları ümitlendiriyorsunuz. Açlık sınırı altında 50 milyon insan var. İnsanları ümitlendiriyorsunuz, Cumhurbaşkanı çark ediyor. Siz de çark ediyorsunuz. Arkasında durun". Akbaşoğlu, Usta'nın sözlerini kabul etmediklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söz verirse yerine getireceğini ifade etti.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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