TBMM'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü sebebiyle TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar , Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM personeli katıldı. TBMM Başkanvekili Akar, anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi. HDP törene katılmadı. - ANKARA

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