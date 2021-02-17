TBMM'de "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulacak - Son Dakika

TBMM'de "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulacak

17.02.2021 17:13
TBMM'de

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, komisyon bünyesinde "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulacağını bildirdi.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, komisyon bünyesinde "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, en son örneği Fransa Millet Meclisinde kabul edilen "Ayrılıkçılık Yasası"nda görüldüğü üzere yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ile bunun aktüel ifadesi olan İslamofobya'nın bugün özellikle Avrupa ülkelerinde günlük hayatın fiili bir gerçekliği haline geldiğine işaret etti.

Irkçı ve yabancı düşmanı siyasi partilerin, halkta korku ve kaygı oluşturarak ırkçılığı beslediğini ve ana akım siyasete istikamet tayin edebilecek duruma gelebildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, yabancıların hayat, seyahat, çalışma ve eğitim haklarını kısıtlayan ve onları geldikleri yere göndermeyi kurucu söylem haline getiren ırkçı yaklaşımların ayırımcılığı kurumsal hale getirdiğine dikkati çekti.

Hakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'daki ırkçılık kültürel olarak İslam ve Müslüman korkusu ve nefretini ifade eden İslamofobyaya dönüşmektedir. Avrupa ülkelerinde siyasette, eğitimde, çalışma hayatında, günlük hayat aktivitelerinde, sokakta, kamu politikalarında, yargı kararlarında hem Müslümanların İslam inancını yaşamaları zorlaştırılmış bulunmakta, hem de İslam inancına mensubiyetlerinden dolayı yoğun ayırımcılığa hatta şiddet saldırılarına maruz kaldıkları görülmektedir.

Birlik ülkelerindeki en büyük Müslüman azınlık grubunu, Türkiye'den bu ülkelere çalışmak üzere gelmiş ve birkaç kuşaktır yaşadıkları toplumlara emekleriyle katkıda bulunan işçilerimiz ve aileleri oluşturmaktadır. Bunların Müslüman kimliklerinden ve yaşama biçimlerinden dolayı maruz kaldıkları ayırımcılık, Türkiye açısından önemli bir insan hakları meselesi olarak şekillenmiş bulunmaktadır. Avrupa Konseyi, AGİT ve Avrupa Birliğinin, İslam karşıtlığı konusunda net bir pozisyon oluşturamadıkları, bunu bir ayırımcılık türü olarak görmekte zorlandıkları, buna dönük politikalar geliştir(e)medikleri, Birlik ülkelerinin ise giderek daha fazla İslam karşıtı politikaları ana akım siyasete taşıdıkları görülmektedir."

"Müslümanlara karşı ayırımcı politikalar haklılaştırılmaktadır"

Hakan Çavuşoğlu, PEGİDA gibi aşırı sağ terör örgütlerinin, doğrudan İslam'ı ve Müslümanları hedef alan şiddet eylemleri organize ettikleri gibi hemen her ülkedeki aşırı sağcı siyasi hareketlerin Müslüman karşıtı politikalarla göçmen karşıtlığını bir araya getiren ırkçı yaklaşımları seslendirdiğini ve ana akım siyasetin de bunun etkisinde kaldığını belirterek, "Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili hakaretamiz ve saldırgan paylaşımı da bunun bir örneğidir. Yargı kararları da giderek içtihat değişikliğine sahne olmakta ve Müslümanlara karşı ayırımcı politikalar, 'Avrupa İslam'ı' ve 'ulusal kültür' etiketleri üzerinden haklılaştırılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, komisyonun, bugünkü toplantısında, son derece isabetli bir kararla "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulmasına ilişkin önergeyi kabul ettiğini bildirerek, önergenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, kurulacak alt komisyonun Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili yerinde incelemeler yaparak, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunarak, akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacı ve hak savunucularını dinleyerek farkındalık çalışmaları yapacağını ve durum tespitiyle politika önerileri oluşturmaya çalışacağını kaydetti.

Alt komisyona başarılar dileyen Çavuşoğlu, söz konusu komisyonun, yaşadıkları ülkelere emekleriyle katkıda bulunan vatandaşların karşılaştıkları problemleri tespit etmek ve çözüm yaklaşımları geliştirmek, ırkçı politikaları açığa çıkarmak ve İslam karşıtlığı ile mücadeleyi ülkeler üstü bir insan hakları meselesi olarak formüle etmeye katkıda bulunmak, uluslararası hak kuruluşlarının bu konuya dikkatlerini çekmek, İslamofobik olayların kayda alınmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmesini teşvik etmek, konunun temel insan hakları kategorisi içine dahil edilerek Birleşmiş Milletlerin ülke bazlı Evrensel Periyodik İnceleme tablosuna dahil edilmesini sağlamak için çalışacağını bildirdi.

Hakan Çavuşoğlu, Irkçılık, Müslüman, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'de 'Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu' kurulacak - Son Dakika


Son Dakika

Barcelonalı Pique ve Griezmann'ın tartışırken ettikleri küfürler kameralara yansıdı Davutoğlu'ndan Gara operasyonu tepkisi! Bülent Ecevit örneği üzerinden yüklendi Son Dakika: Nihat Özdemir, futbol maçlarının 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt
Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi Gram altının fiyatı 400 TL'nin altına indi         
17:04
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada 5 konu başlığı var         
16:46
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 30 dakikalık kamera kayıtları incelenecek Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 30 dakikalık kamera kayıtları incelenecek         
16:20
Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast planlayan PKK'lıya müebbet verildi         
15:53
MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi         
15:08
Hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları brandayla kaydılar Hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları brandayla kaydılar         
14:59
Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız         
14:09
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Ruanda Oteli filminin 'kahraman' ismi, terör örgütünü desteklemekten yargılanıyor Ruanda Oteli filminin 'kahraman' ismi, terör örgütünü desteklemekten yargılanıyor         
13:18
Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi         
12:40
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 17:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de "Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobya İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei