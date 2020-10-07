TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması

07.10.2020 16:37

TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım: "Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil;

TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım:

"Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil; Azerbaycan'ın yanında yer almak, terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir"

ANKARA - Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil; Azerbaycan'ın yanında yer almak, terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir" dedi.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri TBMM'de basın açıklaması yaptılar. Ayrım, Ermenistan'ın her zaman yaptığı gibi devlet terörüne başvurarak 27 Eylül sabahı ateşkesi ve uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini belirterek, "Yukarı Karabağ cephe hattında Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine ağır silahlarla saldırmıştır. Gelinen noktada Azerbaycan Ordusu, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak, halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla karşı büyük bir başarı ile harekat icra etmektedir. Bugüne kadar basta Cebrail şehri olmak üzere yirmi iki yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştır. Ülkemizin sahada Azerbaycan'a verdiği desteğin nişanelerinden biri olarak, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na refakaten Dostluk Başkanı olarak dün can Azerbaycan'ı ziyaret ettik. Ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov ile görüştük, Cenab President Sayın İlham Aliyev tarafından heyetimiz kabul edildi. Somut görüşmelerimizde Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacağımızı, kederde de sevinçte de; bugün de yarın da yan yana olduğumuzu, dünyanın haklının yani Azerbaycan'ın yanında yer alması gerektiğini ve Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Ayrım, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine düzenlenen Ermeni saldırılarından sonra olduğu gibi bu süreçte de malumunuz Gazi Meclisimizde Grubu bulunan dört siyasi parti tek vücut oldu ve 28 Eylül'de ortak bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ile Meclisimizde grubu bulunan dört siyasi parti, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Ayrıca, Meclisimiz uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını desteklediğimiz ifade ettik. Böylece, 'iki devlet tek millet' olduğumuz Azerbaycan'la aynı zamanda tek yürek olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bu vesileyle, Ermeni saldırıları sonucu şehadete yükselen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, şehitlerin kederli yakınları başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; 'Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır'. Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdığına ilişkin haberler, insanlık adına utanç vericidir."

Tarafsızlık adı altında saldırgan Ermenistan'a ve mağdur Azerbaycan'a eşit mesafede durmanın işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına geldiğini aktaran Ayrım, "Ortak coğrafyayı paylaştığımız dost ve Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda ispat ister. Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil; Azerbaycan'ın yanında yer almak, terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir. Kardeş gördüğümüz ülkelere sesleniyorum: Bizim arzumuz, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesidir" değerlendirmesini yaptı.

TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması
TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması
TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması
TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması

DOST Partisi, Şamil Ayrım, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM'de Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika


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