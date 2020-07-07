TBMM'de başkanlık seçimi - Son Dakika

5 adayın da çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tur yapılacak.

TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turu yapıldı. 5 aday da çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı

Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor

Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi

Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi