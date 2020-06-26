TBMM'de bir milletvekilinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

TBMM'de bir milletvekilinin korona virüs testi pozitif çıktı
TBMM'de personelden sonra bir milletvekillinin korona virüs testi pozitif çıktı.
TBMM'de personelden sonra bir milletvekillinin korona virüs testi pozitif çıktı.
TBMM'de çalışanlardan sonra bir milletvekilinde de korona virüs çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili HDP Grup Başkanvekilleri yazılı açıklama yaptılar. Açıklamada, "Korona virüs salgınının etkileri bir süredir Mecliste de artarak görülmektedir. Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Mecliste hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz" denildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:37 Kaynak: İHA
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