TBMM'de bu hafta hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 'nde (TBMM) bu hafta 4'üncü Yargı Paketi ile hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

TBMM bu hafta iki önemli yasal düzenleme için mesai yapacak. 6 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif ile eşe karşı işlenen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'eziyet' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanmış eşi de kapsayacak.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU KOMİSYONDASalı günü ayrıca Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle; hayvanlar 'mal' statüsünden çıkarılarak ve 'can' olarak tanımlanacak, 'süs hayvanı' terimi de kullanılmayacak. Hayvanlara eziyet, işkence ve cinsel saldırılar da Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Öte yandan bu hafta araştırma komisyonları da toplanacak. Küresel İklimi Araştırma Komisyonu, İklim ve Meteoroloji Grubu, Orman Grubu, Çevre Grubu ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Grubu temsilcilerini dinleyecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu da, perşembe günü AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yı dinleyecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de AK Partili milletvekillerini dinleyerek, sorularını yanıtlayacak.