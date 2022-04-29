TBMM'de 'Bürokratlara Çoklu Maaş' Tartışıldı… AKP'li Turan, 'Kefil Değilim' Dedi - Son Dakika

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li bürokratların çoklu maaş aldığını söyledi ve örnekler verdi. Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın çoklu maaşıyla aylık gelirinin 313 bin 870 lira olduğunu söyledi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Deniz Yavuzyılmaz'ı yalanladı. Turan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un "Kefil misiniz" sorusuna ise "Kefil filan değilim, ne kefil olacağım" yanıtını verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz; CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile birlikte hazırladığı kanun teklifi 45 günde komisyonda ele alınmayınca doğrudan TBMM gündemine alınması için Genel Kurul'da görüşüldü.

YAVUZYILMAZ: MİLYONLARIN İŞİ YOK AMA FAZLA MAAŞI OLAN BÜROKRAT ÇOK

Deniz Yavuzyılmaz, "Çoklu maaş vurgununa karşı bir kanun teklifi hazırladık. Ülkemizde milyonlarca işsiz var; milyonların bir işi, bir maaşı bile yok ama birden fazla maaşı olan AK Partili bürokrat çok; üstelik, bu bürokratların aldıkları maaş tutarlarının bir üst sınırı da yok" dedi. Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın çoklu maaşıyla aylık gelirinin 313 bin 870 lira olduğunu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarının dördünün de çift maaşlı olduğunu ifade etti. Deniz Yavuzyılmaz, "Yüksek Komiserler Kurulu ne iş yapar, biliyor musunuz? İçinde 'yüksek' kelimesi geçiyor Yüksek Seçim Kurulu gibi. Komiserler Kurulu, emniyet ve iç güvenlikle ilgili bir kurul. Yani size bir ipucu vereyim" dedi.

Yavuzyılmaz, konuşma süresi bittiği için gündemin diğer konularına ve önergelere geçildi.

Deniz Yavuzyılmaz, gruplar adına konuşmalar sırasında konuşmasını tamamlayamadığını ifade etti. Yavuzyılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dört Bakan Yardımcısının yer aldığı Yüksek Komiserler Kurulu, at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen, safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemlerini yapan kuruldur. Bir yanda ülkenin tarım ve hayvancılığı bitmiş, ormanları cayır cayır yanıyor ama AK Parti'nin Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları çok maaş sevdasıyla at peşinde koşuyor. Yazıklar olsun" dedi.

TURAN: AYNI TEKRARLARI DUYMAKTAN SIKILDIK

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Aynı tekrarları duymaktan sıkıldık, aynı ifadeleri tekrar etmekten biz de sıkıldık" tepkisini gösterdi.

Yavuzyılmaz, "Yeni Bakan Yardımcılarını da aynı kurula atadınız" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da "Dediği ne yanlış Başkan? 313 bin 870 lira maaş alıyor adam ya. Bunun neyini savunuyorsunuz" dedi.

Turan da "Kamuda üst düzey görev yapan ilgililer, memurlar, bürokratlar; birden fazla değil 10'dan fazla, 100'den fazla da yönetim kurulu üyesi olsalar bir yerde aldıkları maaş, kendi maaşı, artı, bir yönetim kurulu üyeliği maaşı; bu düzenleme de AK Parti döneminde geldi" açıklaması yaptı.

Bunun üzerine HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Ama huzur hakkı adı altında veriyor. Huzur hakkı kaç tane" diye sordu.

Yavuzyılmaz da "10 yerde nasıl yapacak" diye sordu.

Turan ise "Bakın, bir daha söylüyorum: Bir kişi görevinin gereği olarak 3, 5, 10 yere yönetim kurulu üyesi olabilir ama aldığı maaş, kendi maaşı, artı, kaç yer olursa olsun, bir yerin yönetim kurulu üyeliği maaşı. Dolayısıyla burada olmayan insanları kağıt atarak, itham ederek -hepsinin ailesi var, çevresi var, çoluk çocuğu var- bu kadar ilzam etmenin bize çok sanki yakışmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise "Ya, Bülent Turan, bakan yardımcın 10 yerden maaş alıyor, 300 bin lira maaş alıyor; inkar etme" diye tepki gösterdi.

Turan, "Daha sağduyulu bir dille konu değerlendirilebilir. Eksik varsa da gelin, beraber bunun önüne geçelim. Hiç kimsenin ekstra para almasını, hak almasını istemeyiz zaten" dedi.

Ahmet Kaya da "Söyle Başkanım ama 313 bin lira; 313 bin 870 lira maaş alan bir adamdan bahsediyoruz" dedi.

Turan ise bu durumu yalanlayarak, "Yalan. Konuştum kendisiyle, yalan. Onun da çoluk çocuğu var, yazık ya. Ne kolay kolay söylüyorsunuz, geçiyorsunuz ya" dedi.

ÖZTUNÇ: KEFİL MİSİNİZ

Bu sırada TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Grubu adına Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a söz verdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kefil misiniz Bülent Bey siz" diye sordu. Turan ise "Kefil filan değilim, ne kefil olacağım" dedi. Öztunç da "Kefil değilseniz sorun yok" dedi.