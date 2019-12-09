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TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2020 bütçesi görüşmeleri başladı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2020 bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti, CHP ve HDP'liler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Teklifinin görüşmeleri başlamadan önce Genel Kurul Salonu'na gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Daha sonra salona gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Bahçeli'nin yanına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. AK Parti ve CHP temsilcileri de Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Şentop'un açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu yapmak üzere kürsüye çıktı. Oktay, konuşmasına başladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'a gelerek CHP sıralarındaki yerine geçti.

ERDOĞAN'SIZ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programı nedeniyle bütçe görüşmelere katılmadı. Erdoğan katılmayınca kabine üyeleri, askeri kanat, yüksek yargı ve üst düzey bürokratlar da salonda yer almadı. Bütçe görüşmelerinden önce Genel Kurul'da milletvekilleri sıralarına, '2019 yıllık ekonomik raporu' kitapçığı bırakıldı.

ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:17 Kaynak: DHA
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