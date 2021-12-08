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TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

08.12.2021 13:22
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavgaTBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialar olduğunu söyleyerek, "Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil gelir burada, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra soruşturma komisyonu açın' derdi. O ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki 'başka uçak yoktu ne yapayım' dediniz" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRLERİNE SALDIRDIBakan Soylu, bunun üzerine oturduğu yerden Aydın'a "Sahtekarsın" dedi. Erkan Aydın da "Aynı kelimeyi iade ediyorum, misliyle iade ediyorum" cevabını verdi. Bakan Soylu ve Aydın arasındaki sözlü tartışmanın uzaması üzerine CHP'li milletvekilleri Soylu'ya tepki gösterdi. Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç oturuma ara verirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavga diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,


TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga
TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, kavga, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga - Son Dakika
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