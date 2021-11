TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle, "PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor. Orada biz şehit veriyoruz sen gülüyorsun" diyerek tepki gösterince gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı sunumunu yaptı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşarak 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyledi. Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçe Madur'dan Sehi Ormanları'na, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturtulmuştur" dedi.

'BİZ ŞEHİT VERİYORUZ, SEN GÜLÜYORSUN'Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sunumu sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle tepki gösterince gerginlik çıktı. Bakan Soylu "PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor. Orada biz şehit veriyoruz, sen gülüyorsun. PKK'ya her evden 1 oy istediniz, HDP'ye her evden 1 oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi. Unuttuğumuzu sanıyorsunuz" diye konuştu. CHP'li Engin Özkoç ile Abdüllatif Şener de ayağa kalkarak Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Bazı muhalefet partili milletvekillerinin de tepki göstermesi ve gerginliğin devam etmesi üzerine komisyona ara verildi.'PKK TÜRKİYE'NİN HAFIZASINDAN SİLİNMEK ÜZEREDİR'Aranın ardından sunumuna devam eden Bakan Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye 'hayır' oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir. Çektiğimiz bir tehlikenin önlenmesi için yapılan mücadeleye, 'hayır' denmesini; yeniden o bölgenin terör örgütünün hakimiyetine bırakılmasına sebep olacak bir 'hayır' oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunun tarihe not düşüldüğünü ifade etmek istiyorum. Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Artık yeni bir Türkiye konuşmak lazım. Bunu konuşturacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantıları değildir, terk ettiğimiz eski sistemler değildir, eski Türkiye'nin kabulleri değildir" ifadelerini kullandı. 'FETÖ'DEN 45 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞTİR'Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin son FETÖ'cüye ulaşma hedefiyle sürmeye devam ettiğini bildirerek, "Bugüne kadar 319 bin kişi gözaltına alınmış, 99 bin kişi tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü sayısı 22 bin 340'tır. Bugüne kadar bakanlığımızdan; 45 bin kişi ihraç edilmiş, 12 bin 847 kişi de görevden uzaklaştırılmış, 13 bin 509 kişi de görevlerine iade edilmiştir. Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış; 'ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir" dedi. Bakan Soylu, bu sırada CHP milletvekillerinin '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorularına yönelik "10 bin doları söylerim ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 2 yıl önce üst üste söylediği bu Meclis'te 'ByLock' kullanan milletvekillerini açıklasın" diye yanıt verdi.'BU YIL İÇİN KADIN CİNAYETİ SAYISI 251'DİR'

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddette '1' sayısına bile tahammül olmadığını kaydederek, "Dünya, kadına karşı şiddet konusunda bir sınamayla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suç ofisinin verilerine göre dünyada 2017'de kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının yüzde 58'i eşleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Gelişmişlik, gelir veya eğitim seviyesiyle net bir bağı olmayan bu soruna karşı Türkiye'de, bütüncül bir yaklaşım ve politika izledik. 2015'te kadın cinayeti sayımız 360, 2020'de 268, bu yıl için 15 Kasım itibarıyla 251'dir. Buradaki politikamızın genel çerçevesi; mevzuat adımları atmak, şiddeti oluşmadan önlemek, ihbar ve şikayet mekanizmalarını geliştirmek, devletin bu konudaki birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, kamu otoritesi içinde bu konuda sahayı daha iyi izleyen bir yapı ortaya koymak ve özellikle bu konuda çalışan personelin eğitimine ağırlık vermek oldu. Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES'i indirdi. Gelen ihbarların toplamı ise 242 bin 473'tür. Bu ihbarların hepsine gidildi ve bunların 138 bini gerçek ihbarlardı. 1000 kelepçeyi aynı anda izleyen yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk. 272'si aktif olmak üzere bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takılmıştır ve elektronik kelepçe kullandığımız hiçbir olayda şiddet yaşanmamıştır."