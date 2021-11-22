TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (2) - Son Dakika

'DEMİRTAŞ' GERGİNLİĞİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında, MHP ve HDP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Başarır konuşurken, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, HDP milletvekillerine dönerek, "Selahattin Demirtaş ş... bir teröristtir" demesine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi. Kaçmaz'ın yerinden kalkarak MHP'lilerin olduğu masaya yönelmesi üzerine Kılavuz ile birlikte MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da onun üzerine yürüdü. İki parti milletvekilleri arasında yaşanan tartışma ve gerginlik, diğer milletvekillerin araya girmesiyle sona erdi.

SOYLU: CHP PROVOVAKASYON YAPMAYA GELMİŞGerginliğin ardından CHP'li Başarır, konuşmasını sürdürdü. Bu kez de Başarır'ın, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan 'ın intiharına ilişkin sözleri Bakan Soylu ile Başarır ve diğer CHP milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı. Soylu, "Ben 6 yıldır böyle bütçe görüşmesi görmedim. CHP buraya provokasyon yapmaya gelmiş. Kılıçdaroğlu talimat vermiş. Buranın da başı Engin Özkoç 'tur" dedi.KOMİSYONA ARA VERİLDİ

Bakan Soylu ile CHP'liler arasında yaşanan tartışma sırasında Soylu'nun arka tarafında oturan bürokratlardan birisinin video çekmesi de gerginliğe neden oldu. CHP'li Mahmut Tanal, bürokratın yanına giderek videoyu silmesini istedi. Araya AK Parti milletvekilleri girerken, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmesine 30 dakika ara verdi.