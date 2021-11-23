Üye Girişi
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3) - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3)

23.11.2021 03:51
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3)

'İNTİKAM ALMAK ÜZERE KURGULANMIŞ BİR MESAİ GÜNÜYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi.

'İNTİKAM ALMAK ÜZERE KURGULANMIŞ BİR MESAİ GÜNÜYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi. Yaklaşık 15 saat süren görüşmelerde Bakan Soylu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinin başlangıcından itibaren yaşananlara ve CHP milletvekillerinin tartışmalarına değinerek, "Bir hınç, rövanş, bir intikam almak üzere kurgulanmış bir mesai günüyle karşı karşıya kaldık. İlk tartışmada, burada muhakkak kendisi de cevap verecektir, meselenin nasıl başladığını kendi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla öğrendiğimiz Engin Özkoç'un tavrı, CHP ve HDP'nin bugün nasıl bir tavırla buraya geldiğinin temel bir yansımasıdır. Konuşmamda burada bir tartışma oldu ve 'başkan yukarı çıkalım' dediniz. Sayın Özkoç, bugün CHP'li bazı vekillerin yaptığı gibi 'İçişleri Bakanı sorularıma cevap veremediği için kaçtı' gibi bir büyük yalanı ve buranın ahlakına da yakışmayacak bir yalanı paylaştı. Sabahtan itibaren Türkiye'nin terör, göç, asayiş meselesi var. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin birçok meselesi var. Hepimizin bildiği bizim mücadele alanımız olan FETÖ, PKK ve suç örgütlerinin Türkiye'nin istikrarını bozmaya, onlarla mücadelesinin direncini kırmaya yönelik, özellikle 15 Temmuz sonrası oluşturdukları iftira hattına maalesef TBMM'nin bu salonunu istismar edilerek alet edilmesi bu ülkenin bir evladı olarak beni üzmüştür" diye konuştu.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLEREK BU İNSANLARI BURAYA GÖNDERMİŞTİR'Bakan Soylu, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin Engin Özkoç'un değerlendirmesini eleştirerek, elindeki hatirayla tezkerede adı geçen bölgeleri gösterdi, ardından şöyle konuştu: "Söyleyecek cümle bulamıyorum. Artık yalan da değil bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi öldürseler tatmin olmayacaklar. Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes'e aynı şeyi yaptılar. Davul çaldırdılar idamında. Demirel'e aynı şeyi yaptılar. Rahmetli Demirel'in eşinin iç çamaşırını Türkiye'nin siyaset malzemesi haline getirdiler. Rahmetli Özal'a ayı şeyi yaptılar. Yapanların ayıbıdır. Bunların yaptığı siyasi linçleri anlatıyorum ben." Bakan Soylu'nun bu sözlerinden sonra CHP'li vekiller tepki gösterirken, Özkoç, özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Soylu, Özkoç'a "Sen git CHP'nin darbeci politikalarına bak. Bu milletin, bu ülkenin gelişmesini, büyümesini hazmedemeyen ve PKK'ya savunuculuk yapan bir noktaya getirdiniz. Kemal Kılıçdaroğlu bilerek bu insanları buraya göndermiştir. Burayı karıştırmak için göndermiştir. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir kasetle bir partiyi yönetmeye çalışanların bu itirazları ve saptırmaları olacaktır" ifadeleriyle cevap verdi.'İSPAT EDEMEYEN HAYSİYETSİZDİR'TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın "Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilerini açıkla. Mafya mensuplarıyla neden telefonda konuştuğunu açıkla. Sen bunun hesabını vereceksin" ifadelerinin üzerine Bakan Soylu, "Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, onursunuzdur. Sensen; sen şerefsizsin, haysiyetsiz, onursuzsun" cevabını verdi.SOYLU'DAN 'SİZİN AKLINIZ YETMEZ' YANITISoylu, CHP'li Özkoç'un Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle görüşüp görüşmediği ile ilgili sorusuna karşılık ise şöyle konuştu:

"Sizin aklınız yetmez. Kendi kurumunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapanlara soracaksınız, onunla beraber HDP'ye maddi yardımda bulunan anlayışa soracaksınız. Devletin bütün kurumları ile beraber, aklınızın yetmediği şudur; öyle bir karar aldık ve öyle bir meseleye daldık ki, organize suç örgütlerine karşı durduğumuz bu sistemdir."

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı 16:47 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Son Dakika Haberleri
01:15 Bolu Belediye meclisinde "Şahin K" tartışması: Konu nereden ona geldi? Pardon performansı konuşuyoruz
00:44 Görevden alınacağı iddia edilen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti
00:10 E-5'te korkunç kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı
00:08 Moldova ve Rusya arasında doğal gaz krizi! Vanaları kapatabilirler
00:07 Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı 12-15 yaş grubunda yüzde 100 etkili
00:05 Trafik kazası yaptı, öldürdüğü adam bagajdan çıktı! İtirafı dehşete düşürdü: İnsan eti yedim, tadını beğenmedim
23:43 Metin Akpınar'dan çok konuşulacak Cem Yılmaz sözleri: Aktör kumaşı iyi değil
23:28 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık
22:57 Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları için çağrı yaptı
22:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fırıncılara destek verdi: Bu zammın sebebi esnaf değil!
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 05:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement