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TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği

10.11.2021 12:17

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği 'İstanbul Sözleşmesi'nin gerginliği yaşandı.

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği 'İstanbul Sözleşmesi'nin gerginliği yaşandı. HDP'li milletvekilleri 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açarken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığı'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Bakan Yanık, yaptığı sunumda, sosyal hizmetler bağlamında kurumsal hizmetlerinin odak kuruluşunun, 'Sosyal Hizmet Merkezleri' olduğunu belirtti. Yanık, "Aile, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlı tüm vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için Sosyal Hizmet Merkezlerimiz eliyle tek noktadan ve birebir destek sağlanmaktadır" dedi. 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde 374 Sosyal Hizmet Merkezini hizmete açtıklarını belirten Bakan Yanık, bu yılın sonuna kadar da 6 adet daha Sosyal Hizmet Merkezi açacaklarını söyledi.

'BİZZAT YERİNDE TESPİT ETTİK'

Bakan Yanık, Türkiye genelinde 400 sosyal hizmet merkezine ulaşarak vatandaşların hizmetlere erişimini daha da kolaylaştıracaklarını belirterek, "Aile ve toplum yapımızın güçlendirilmesi adına hayata geçirdiğimiz ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla yürüttüğümüz Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) ile arz odaklı bir hizmet anlayışını yürütmekteyiz. Sahadaki 3 bin 542 ASDEP görevlimizle bugüne kadar 3 milyon 468 bin 827 haneye ulaştık. Bu hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ettik. Personelimiz, vatandaşlarımıza yararlanabilecekleri kamu hizmetleri hakkında bilgi vermekte ve gerekli rehberliği sağlamaktadır. Bakanlık olarak, 'Eğitim ailede başlar' ilkesinden hareketle vatandaşlara farklı projelerle ulaştık. Aile fertlerine yönelik 'Aile Eğitim Programlarını' ülke genelinde yaygınlaşarak devam ettirdik. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile bugüne kadar toplam 1 milyon 216 bin 971 gencimize ve çiftimize 'Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri', 'Aile Hukuku', 'Evlilik ve Sağlık' alanlarında eğitimler verdik. Ülke genelinde sosyal hizmet merkezlerimizde ve il müdürlüklerimizde ücretsiz olarak sunduğumuz aile danışmanlığı hizmetimizle, aile içi iletişim becerilerinin kazanılması ve çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi sürecine destek olmaktayız. Vatandaşlarımız aile danışmanlığı hizmetinden faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirler" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL RİSKLERDEN KORUYORUZ'

Bakan Yanık, çocukların dijital risklerden korunmasına ilişkin çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, Bakanlığın bünyesindeki oluşturulan 'Sosyal Medya Çalışma Grubunun', çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri riskleri tespit ettiğini ve önleyici çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yanık, bakanlığının diğer çalışmaları ve projeleri hakkında da şu bilgileri verdi:

"Oluşturulacak Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri'nde 7-15 yaş grubunda yer alan dezavantajlı çocukların her türlü riskten korunması, psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, ailelere rehberlik edilmesi ve mobil ekip çalışmalarının koordine edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de 'Çocuk Haklarının Desteklenmesi Projesi' ile sokakta çalıştırılan çocukların tespiti ve sosyal hizmetlerden faydalandırılması, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gibi faaliyetler yürüteceğiz. Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı' çalışmalarımız devam etmektedir. 2022-2025 dönemini kapsayacak Otizm Eylem Planının ikincisini hazırlanmaktadır. Önümüzdeki üç yıl boyunca merkezi ve yerel düzeydeki hizmet sunumunda iyileşme sağlayarak ve yeni hizmet modellerini ortaya koyarak, otizmli bireyler ve aileleri desteklenmeye devam edilecektir."

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara verilecek destek hizmetlerinin 'tek kapı' prensibiyle yürütülmesi amacıyla 81 ilimizde faaliyet göstermektedir" ifadesini kullandı. Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz eğitim sağladıklarına dikkat çekerek, "Bu yıl içerisinde tevdi ettiğimiz 8 bin 389 ücretsiz seyahat kartı ile birlikte toplam 199 bin 709 ücretsiz seyahat kartı sahiplerine ulaştırılmıştır" dedi. Bakan Yanık ayrıca, bakanlığın 2022 bütçe teklifinin 66 milyar 131 milyon 543 bin TL olduğu bilgisini paylaştı.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' TARTIŞMASI

Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li kadın milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açtı. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, HDP'lilere "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi. HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaşmadığı iddiasında bulundu. AK Parti'li milletvekilleri bu iddiaya tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de bütçe görüşmesinde 'İstanbul Sözleşmesi' gerginliği - Son Dakika
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