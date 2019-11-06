TBMM'de bütçe maratonu başladı
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 mali yılı bütçe görüşmeleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 mali yılı bütçe görüşmeleri başladı.
2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Ekim'de bütçeye ilişkin bir sunum yapmıştı. Milletvekilleri bütçe geneli hakkındaki görüşlerini dile getirecekler ve daha sonra Oktay milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. - ANKARA
ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım Araştırma-Türkiye'de balık tüketenlerin yüzde 95'i somonu tercih etti