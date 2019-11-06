Son Dakika Haberleri: TBMM'de bütçe maratonu başladı
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TBMM'de bütçe maratonu başladı

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 mali yılı bütçe görüşmeleri başladı.

TBMM'de bütçe maratonu başladı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 mali yılı bütçe görüşmeleri başladı.


2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Ekim'de bütçeye ilişkin bir sunum yapmıştı. Milletvekilleri bütçe geneli hakkındaki görüşlerini dile getirecekler ve daha sonra Oktay milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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