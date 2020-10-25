TBMM'de bütçe maratonu başlıyor - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri bu hafta başlıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ilk olarak Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları görüşülecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği ile Sayıştay'ın bütçeleri ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta; hobi bahçelerine yeni düzenleme getiren, Gıda, Tarım ve Orman Kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile; ruhsatsız ve izinsiz hobi bahçelerinin kaldırılması öngörülürken, kaldırılmazsa belediyelerce bu bahçeler yıktırılacak. Kanunla belirlenen şartlara uymayanlara idari para ve hapis cezası verilecek.GRUP TOPLANTILARI

Salı günü ayrıca CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları, Çarşamba ise AK Parti grup toplantısı gerçekleşecek. Liderler grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar.