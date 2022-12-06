TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı

06.12.2022 16:03
TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı

TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldıTBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.

Yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs'ün, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

- Genel Kurul'da kavga

- Hüseyin Örs'ün sedye ile taşınması

- Ambulansla hastaneye sevki

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: DHA
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