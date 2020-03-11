TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor - Son Dakika

TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor
6 saat önce
TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:51 Kaynak: İHA
TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.
TBMM Ziyaretçi Kabul binası corona virüsüne karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptılar. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptılar.
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