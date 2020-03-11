TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor - Son Dakika

TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor

6 saat önce

TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor, System.String[]

TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.

TBMM Ziyaretçi Kabul binası corona virüsüne karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptılar. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptılar.

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:51 Kaynak: İHA
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