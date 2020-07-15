TBMM'de "demokrasi nöbeti" başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirlen sporcular ilk olarak darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan yerlerini gezdi.

Sporcular daha sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde "demokrasi nöbetini" başlattı. Sporcuların üzerinde 15 Temmuz şehitlerini fotoğralarının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

Sporcular, sabah namazına kadar sürecek "demokrasi nöbeti" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyması dikkati çekti