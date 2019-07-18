TBMM'de dört partiden "Doğu Akdeniz" bildirisi
3 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:43 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi'nde dört parti AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı.
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti
, CHP, MHP
ve İYİ Parti
ortak bildiri yayınladı. Bildiride şunlar kaydedildi:
"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Doğu Akdeniz
'deki hidrokarbon faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği
ülkeleri ve Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi arasında uzun bir süredir devam eden bölgede bulunan hidrokarbon kaynakları paylaşılma konusundaki tavırlarını, orada Kıbrıs Türk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelen tavırlarını telin ediyoruz. Bu yönde siyaset yürüten bütün çevrelerin politikalarına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında sonuç bildirgesindeki açıklanan yaptırımları hukuka aykırı ve kabul dilemez buluyoruz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının koruyacak kudrete sahip olduğu da herkes tarafından bilinmek zorundadır." - ANKARA
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