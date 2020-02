TBMM'de FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması - Son Dakika

TBMM'de FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin olarak, "FETÖ'nün siyasi ayağının gündeme getirilmesiyle ilgili her gündem kabulümüzdür ve sonuna kadar buna hodri meydan deriz. FETÖ'nün siyasi ayağını her an, herkesle, her zeminde, her şekilde konuşmaya hodri meydan diyoruz" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin önerge verdiklerini hatırlatarak, bu konuda adım atılmadığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emmin Akbaşoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını her zaman konuşacaklarını belirterek, "FETÖ'nün siyasi ayağının gündeme getirilmesiyle ilgili her gündem kabulümüzdür ve sonuna kadar buna hodri meydan deriz. FETÖ'nün siyasi ayağını her an, herkesle, her zeminde, her şekilde konuşmaya hodri meydan diyoruz" diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Özel, şöyle konuştu:



"Yarın burada 139 milletvekili çift elimizle destek veririz, iki el kaldırırız. 'Hodri meydan' diyorsan lafının arkasında duracaksın. 'Her zeminde' dediysen en meşru zemin burası. Milletten yetkiyi alıp 'Her zeminde' deyip ondan sonra 'Mecliste olmasın' demek kadar gudubet, şaşırtıcı, karşısındakinin aklıyla alay eden bir yaklaşım olamaz. Hemen yarın grup önerinizi bekliyoruz."



HDP Grup Başkanvekili Oluç, konunun araştırılması ve tartışılmasının Meclisin görevi olduğunu kaydederek, "Yargıdan orduya, bütün bakanlıklara kadar bütün kurumlarda insanlar, 'FETÖ'cü' diye görevlerinden uzaklaştırıldılar, ama bir türlü siyasi ayak bulunamadı. Siyasi ayağın tartışılabileceği, araştırılabileceği tek yer TBMM'dir" şeklinde konuştu. - ANKARA