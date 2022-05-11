TBMM'de FETÖ tartışması - Son Dakika
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TBMM'de FETÖ tartışması

11.05.2022 18:19
TBMM'de FETÖ tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) FETÖ tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) FETÖ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile CHP Grup başkanvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sığınmacılarla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Katillere teslim etmeyeceğiz' sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, FETÖ ile ilgili tartışmalarda HDP ve CHP'den tepki geldiğini söyleyerek, " Millet İttifakı'nın bileşenlerinin gözyaşı akıyor. 2013'den önce fotosu olan kimleri tartıştık burada. Kimlerin hala FETÖ'cüleri cesaretlendirdiği, 15 Temmuz gecesinde beraber hareket edenlerin kimler olduğu bilinmiyor. Erdoğan devleti FETÖ'den temizleyen lider olarak tarihe geçmiştir" dedi. Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Çelik'in aynı doğruları söylediğini, dün farklı söyleyip bugün farklı söyleyenlerin, u dönüşü yapanların kendileri olduğunu ifade etti.

Özkoç ise, AK Parti yetkililerinin birbirinden farklı açıklamalar yaptıklarını söyledi. Akbaşoğlu, CHP milletvekillerinin FETÖ'cülerle ve liderleriyle poz verdiklerini iddia ederek, "2013'ten önceki fotolara atıf yapanlar, FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra 2014'te ABD'de FETÖ imamları ile beraber foto verenler sizsiniz" şeklinde konuştu.

Özkoç, ABD'ye görevli olarak gittiklerini ifade ederek, "Sizin AK Parti Grup Başkanvekili yanımda oturuyordu. Sizin genel başkan yardımcıları da oradaydı, aynı kişilerle görüşme yapıldı. Senin gözünün içine baka baka söylüyorum, bizi FETÖcülükle suçlayan şerefsizdir" diye konuştu.

Akbaşoğlu, CHP grubunun büyük bir telaş içinde olduğunu söyleyerek, "Şeref ve haysiyet yoksunu olan ancak yalan söyleyendir. Yalan ve yalan algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, yalan, yalan. Bizim 2013'ten sonra FETÖcülerle foto veren grup başkanvekilimiz yok. Haysiyetsiz olan, şerefsiz olan sensin, yalan söylüyorsun. İspatlamazsan yalancısın, haysiyetsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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