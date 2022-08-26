Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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