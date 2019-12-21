TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında öldü - Son Dakika

Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis memuru Coşkun Yurduseven yönetimindeki 35 KHA 85 otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında, Bahri Kavak'ın kullandığı Öz Sivas firmasına ait 58 AT 458 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Araçta sıkışan Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis memuru Coşkun Yurduseven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.