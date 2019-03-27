TBMM'de 'Hayvanat Bahçesi' Projesi
1 saat önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, hayvan haklarına dikkat çekmek için mini hayvanat bahçesi kurulması planlanıyor.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, hayvan haklarına dikkat çekmek için mini hayvanat bahçesi kurulması planlanıyor.
TBMM bahçesinde Dikmen
ve Güvenlik kapıları arasında yer alan 10 bin metrekarelik alanda planlanan proje ile 'yaban hayat' ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Söz
konusu proje, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'a sunulacak. Şentop'un onaylaması halinde seçimin ardından çalışmalara başlanacak. Hayvanat bahçesinde ilk aşamada; sülün, keklik, bıldırcın, sincap, karaca ile tavus kuşları yer alacak. Çevresine farklı türlerde fidanlar dikilecek hayvanat bahçesi, yoldan geçenlerin de görebileceği şekilde planlanacak. Doğaya uyumlu ve doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde planlanan projenin, onayın ardından kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:15 Kaynak: DHA
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