TBMM'de HDP'li Kaçmaz'ın sözleri gerginliğe neden oldu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın terörle mücadeleye ilişkin sözleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekillerinin tepkisini çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ile İçişleri Bakanlıklarının bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz alan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, terörle mücadeleye ilişkin "Bu devlet katliam yapıyor" sözleri tepki çekti. AK Partili Salih Cora, "Türk ordusu yapmaz" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazıklar olsun, katliamı yapan PKK'dır" dedi. HDP'li Kaçmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Burayı bombaladı, bombaladı, bu Meclis'i bombaladı" diyerek karşılık verdi. AK Partililer de oturdukları yerden, "Onlar haindi. Teröristler bombaladı" dedi. Bakan Soylu, "Ne olacak, terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Hadi oradan. Terör örgütüne devlet teslim olmaz" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, HDP'li Kaçmaz'dan sözlerini düzeltmesini isteyerek, "Bombalama, teröristler tarafından yapılmıştır. Bunu düzeltmenizi rica ediyorum. Sözlerinizi düzeltin" dedi. AK Partili milletvekilleri de HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın, özür dilemesini istedi. Meclis Başkanvekili Bilgiç, tartışmalar nedeniyle birleşime sık sık ara vermek zorunda kaldı.