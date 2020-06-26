TBMM'de, HDP'li vekilde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

HDP, TBMM'de partilerinden bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Daniş Beştaş'ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partide bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiği ve tedavi altında olduğu belirtildi. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkilerinin bir süredir Meclis'te de artarak görüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:
CHP TBMM grup yönetimi de TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle, milletvekillerinden, personellerini evden çalıştırmalarını istedi. Milletvekillerine gönderilen mesajda, "TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.