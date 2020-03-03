TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2) - Son Dakika

KAPALI TOPLANTI SONA ERDİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle kapalı oturum gerçekleştirildi. 6.5 saat süren toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirme yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına Genel Kurul'da hazır bulundu. Bakanlar ayrı ayrı 30'şar dakika söz aldı. Genel Kurul'da grupları bulunan 5 siyasi parti temsilcileri de 30'ar dakika konuşma yaptı. Kapalı oturumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de oturumu sonuna kadar takip etti.