TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2) - Son Dakika

TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2)

6 saat önce

TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2)KAPALI TOPLANTI SONA ERDİ Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle kapalı oturum gerçekleştirildi.

TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2), System.String[]

TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2)

KAPALI TOPLANTI SONA ERDİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle kapalı oturum gerçekleştirildi. 6.5 saat süren toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirme yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına Genel Kurul'da hazır bulundu. Bakanlar ayrı ayrı 30'şar dakika söz aldı. Genel Kurul'da grupları bulunan 5 siyasi parti temsilcileri de 30'ar dakika konuşma yaptı. Kapalı oturumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de oturumu sonuna kadar takip etti.

ANKARA,


Meclis Başkanı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 05:04:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de İdlib için kapalı oturum (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]