TBMM'de ikramlar yarıştı - Son Dakika
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TBMM'de ikramlar yarıştı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikramlar yarıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikramlar yarıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yemek arası vermesinden sonra iktidar kulisinde 400 kilogram Maraş dondurması ve Kahramanmaraş'a özel tatlar ile muhalefet kulisinde çiğ köfte ikram edildi. Maraş dondurması ve Maraş ürünlerini TBMM Kahramanmaraş milletvekilleri, çiğ köfteyi ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ikram etti. TBMM Başkanı Şentop, kuliste milletvekillerine dondurma ikram etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM'de ikramlar yarıştı

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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