TBMM'de ilk bombanın düştüğü alana anıt yapılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçe görüşmelerine başlandı. TBMM bütçesinin sunumunu yapan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alana anıt inşa edileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'da olduğu için TBMM bütçesinin sunumunu Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yaptı. Bilgiç, 27'nci dönemde meclis başkanlığına 2 bin 332 kanun teklifi sunulduğunu, genel kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlaştığını, 2 bin 209 kanun teklifinin ise komisyonlarda olduğunu belirtti. Bilgiç, başkanlığa verilip işleme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320'sinin cevaplandırıldığını diğerlerinin işleminin devam ettiğini, 45 araştırma önergesinin birleştirilerek, 6 Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu kaydetti.

Bilgiç, yasama ve denetim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine destek sağlamak amacıyla TBMM'nin iç ve dış mekanlarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapıldığını hatırlatarak "Meclis TV 'nin kapalı, ışık almayan sağlıksız ortamlarda çalışan 70 personeli, modern ve ferah ofislerin olduğu personel hizmet binasına taşınmıştır. Genel Kurul Salonu'nda kullanılan mevcut ses kayıt ve kamera sistemleri ekonomik ömürlerini doldurdukları için sürekli arıza yapmaktadır. Ayrıca oylama-yoklama sistemi için gerekli teknik altyapının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

'İLK BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ YERE ANIT İNŞA EDİLECEK'

Bu nedenle genel kurulda yenileme çalışmaları yapılacağını vurgulayan Bilgiç, "Ana bina iç bahçede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında düşen bomba sonucu hasar gören ve müze olarak muhafaza ettiğimiz sütunların hava şartlarına maruz kalarak bozulma riskine karşı yapı elemanları korumaya alınacaktır. 15 Temmuz menfur darbe girişimi gecesi TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü bahçedeki alana anıt inşa edilecektir. Siz değerli milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine daha önce bahçe lokantanın bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 200 metrekare kullanım alanlı ve toplam 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılacaktır. Meclis'te çeşitli unvan ve statülerde çalışan 3 bin 963 idari teşkilat, bin 846 milletvekili ve siyasi parti grubu ile bin 110 koruma personeli, yasama ve denetim faaliyetlerine destek vermektedir."

MECLİS BÜTÇESİ 68 MİLYON 408 BİN TL AZALDI

Süreyya Sadi Bilgiç, 2019 yılı bütçesinin 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olduğunu anımsatarak bu ödeneğin yıl sonuna kadar yüzde 85-90 civarında kısmının harcanmış olmasının beklendiğini bildirerek, "2020 yılı bütçe teklifi tasarruf tedbirlerine riayet edilerek 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olarak komisyona sunulmuştur. Bütçe tertiplerinden de görüleceği üzere 2020 yılı bütçe teklifinin yaklaşık yüzde 89'u cari giderlerden, yüzde 11'i ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Öte yandan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da TBMM'ye bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumuna hazine yardımı olarak 35 milyon 408 bin lira pay ayrılmıştır. 2020 yılı bütçe teklifi, 2019 yılı başlangıç ödeneği olan 1 milyar 816 milyon 197 bin lira azaltılarak 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olmuştur. 68 milyon 408 bin liralık azalışın temel sebeplerini kısaca özetlersek; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilen 868 personelin giderleriyle, yeni halkla ilişkiler binasıyla ilgili ödeneğin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almamasından kaynaklanmaktadır."