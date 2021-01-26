TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi

26.01.2021 18:57
TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi, System.String[]

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Halkların Demokratik Partisi kadın cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin Grup Önerisi verdi. AK Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, HDP'ye yönelik olarak, teşkilatları eliyle çocukları dağa kaçırdıklarını belirterek, "Biz ülkemizde ve dünyada mağduriyete uğramış, hele hele şiddet görmüş kadın kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, teşkilatlarında kadın sayısını arttırdıklarını söyleyerek, "Biz kadın hakları konusunda konuşacak sözü olmayıp hep aynı hikayeyi anlatanlara sadece gülümsüyoruz. Diyarbakır annelerini söylüyordunuz. Diyarbakır anneleri önce bizim annelerimizdir. Bunu ben onlarla konuştum. O çocukların geri dönmesi için mücadele eden biziz. Barış mücadelesi veren biziz" ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir milletvekili Jale Süllü, günde üç kadının öldürülmesinin hesabını vermeleri gerektiğini belirterek, "Sizin tutunabileceğiniz hiçbir konu yok. Suçta sizin, günah da sizin. Hiçbiriniz bu konuda hiçbir şey yapmıyorsunuz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kadın milletvekillerine daha çok söz vermek istediğini belirterek, "Kadının kadın tarafından şiddete uğradığını gördüm. Kadın arkadaşların hemcinslerine saygı göstermesini rica ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iktidarın iyi yaptığı şeyleri anlatacağını kaydederek, "Aynı şeyleri söylüyorsunuz' derken, aynı şeyleri söylerseniz, aynı şeyleri dinlersiniz. Biz hiç kimseyi Diyarbakır'da tehdit ve şantajla tutmuyoruz. Bu anneler bizim İl Başkanlığımız önünde değil, İYİ Parti İl Başkanlığı önünde değil, Türkiye'de 80'den fazla siyasi parti var. Onların önünde değil, sizin İl Başkanlığınız önünde duruyorsa ve çocuklarım nasıl götürüldü diye düşünüyorsa, bunun altında kalırsınız, bunun cevabını vermek sizin göreviniz. Gencecik kızların nasıl kaçırıldığını ve oradaki eli kanlı teröristlere nasıl peşkeş çekildiğini emniyetin raporlarında okumaktayız" ifadelerini kullandı. Muş, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayanların AK Parti hükümeti olduğunu hatırlattı.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan ailelere değinerek, "Bir baba şu cümleyi kullandı: Hangi partinin il binasından bir traktör battaniye çıkar? HDP İl Binasından bir traktör battaniye çıkarıldı. Bir baba; 'Bu parti Kandil'in askerlik şubesi gibi çalışmış. Çocuklarımızı burada kaybettik, burada istiyoruz' dedi. Ayşegül Biçer'i dinleyin. 16 yaşında oğlu kaçırılıyor. Kaçıran kişi ile oğlan telefonda görüştürüyor. 'Bir tane oğlum var. 32 yaşındayım, kanser hastasıyım, beraber büyüdüm. Ne olursunuz oğlumu geri gönderin' diyor. Karşı taraftaki sözde komutan denilen ahlaksız, 'Bir taneler daha tatlı olur. Oğlunu göndermeyeceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu         
19:01
Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil         
17:58
Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi         
17:44
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu         
16:33
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 19:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei