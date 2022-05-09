TBMM'de Kadına ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Görüşülecek - Son Dakika
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TBMM'de Kadına ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Görüşülecek

09.05.2022 10:44
TBMM'de Kadına ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, bayram dolayısıyla verilen bir haftalık aranın ardından kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle mesaiye başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, bayram dolayısıyla verilen bir haftalık aranın ardından kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle mesaiye başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, bayram tatili nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yarın başlayacak. Genel Kurul'da "Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ele alınacak. Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak. Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, çarşamba günü AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Komisyonda İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklife göre, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından resen atama yapılabilecek. İhracatçı birliklerinin yedek bütçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarı, İhracatı Geliştirme AŞ sermayesine eklenecek.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da yapılacak.

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Türkiye, Bayram, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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