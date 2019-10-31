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TBMM'de kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılayın başlattığı 81 ilde hayata geçirdiği "Kan Bağışla ki Can Yaşasın" kampanyasına milletvekilleri Meclis'ten destek verdi.

TBMM'de kan bağışı kampanyası, System.String[]

Türk Kızılayın başlattığı 81 ilde hayata geçirdiği "Kan Bağışla ki Can Yaşasın" kampanyasına milletvekilleri Meclis'ten destek verdi.

TBMM Halkla İlişkiler Binası önünde kurulan stantta milletvekilleri, Meclis çalışanları ve Meclisi ziyaret eden vatandaşlar kan vererek kampanyaya katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, kan bağışında bulunduğu için kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi. Meclis bahçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kampanyaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ödünç, vatandaşları da Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kanın ne kadar ihtiyaç olduğunu bizzat yaşayıp öğrendiğini söyleyen Ödünç, sağlığı el verdikçe kan vermeye de gayret ettiğini belirtti.

Ödünç, kan bağışı yapmak için gelenlere, Bursa'nın Gürsu armudundan ikram etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Mecliste böyle bir organizasyonu hazırlayan Türk Kızılaya teşekkür etti. Kampanyanın 81 ilde başlatıldığını dile getiren Çankırı, vatandaşların kan verme bilincine sahip olduğunu, Türk Kızılaya bu anlamda destek verdiklerini vurguladı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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