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TBMM'de Kandil tartışması - Son Dakika

TBMM'de Kandil tartışması

17.07.2021 19:56
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kandil'e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kandil'e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil'den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Sekizinci madde görüşmelerinde, HDP İstanbul milletvekili Züleyha Gülüm söz aldı. Gülüm, iktidar partisinin insanların geleceklerini ipotek altına almaya çalıştıklarını iddia ederek, terör bahanesiyle insanların mallarına el koyacaklarını savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gülüm'ün kendilerini hırsızlıkla suçladığını belirterek, "Öylesine bir demokratik ortamda gelmişler ki, sanki Kandil'i hükümleri altına almışlar, burada gelip millet adına konuşuyorlar. Kandil'in sesi, sözcüsü olan, Kandil'in sözünü dile getirmeye çalışanların demokrasiden söz etmeye hakları yok. Faşizm varsa, en büyük faşizm sizdedir. Diktatörlük varsa en büyük diktatörlük sizdedir. Ama burada Türk milletinin bağrından çıkmış, sadece Türk milletinden emir alan, milletin istediğini yapmaya çalışan milletvekillerini faşizmle, diktatöre boyun eğmekle suçlamak maalesef içinizdeki zulmün dışa vurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Elitaş'a yönelik olarak, "Bize Kandil'in sözcüsü diyenin alnını karışlarım. Söyleyemezsiniz. Siz halkın bağrından çıkmışsınız, biz nereden çıktık? Biz 6.5 milyon insanın oylunun alarak geldik. Milletvekillerine 'hırsız' demedi, genel olarak eleştirdi. 'Yediniz, yediniz bitiremediniz' dedi" şeklinde konuştu.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Hiç kimse kimseye haddini bildiremez, hadsizliktir. Bir milletvekiline haddini bildirmeye kalkmak hadsizliktir. Eş Genel Başkanınız ne demişti? 'Biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demiştiniz. Kandil'e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil'den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz. Demokrasi diye söylenenler, demokrasi avareliği yapanlar kendi iradelerini ortaya koymalılar."

Oluç, çözüm sürecinin kimlerle sürdürüldüğünü sorgulayarak, barışa huzura ulaşılması için kendileri ile çözüm sürecinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Elitaş, Kürtlere PKK'nın zulüm ettiğini söyleyerek, "Kandil'e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil'den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz. İnsan olmak, teröre 'dur' demek gerektirir. Çözüm sürecine inanarak başladık. Kürt halkı PKK'nın zulmünden kurtulsun diye milletvekilleriyle, siyasilerle bir uzlaşma ortaya koyduk. 2015'te Kobani olayları, başka yerlerde çözüm sürecini ortadan kaldırabilmek için çok uluslu güçlerin taşeronu PKK, çözüm sürecini baltaladı. Siz de onun aleti, taşeronu oldunuz. Çözüm sürecini bitiren sizlersiniz, PKK'nın, Kandil'in esiri olan sizlersiniz" dedi. - ANKARA

Mustafa Elitaş, AK Parti, kandil, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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