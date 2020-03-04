TBMM'de kavga - Son Dakika

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TBMM'de kavga

7 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup önerisi hakkında konuşmak için söz aldı. Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: İHA
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