TBMM'de kavga - Son Dakika

TBMM'de kavga
7 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: İHA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda kavga çıktı.
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup önerisi hakkında konuşmak için söz aldı. Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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