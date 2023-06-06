TBMM'de kira düzenlemesi gündemde: Yüzde 25'e uymayan ev sahibine 1 ila 3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor

Depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım dakikalar içinde yalanlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

DÜZENLEMENİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. Kira artışını sınırlayan düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

TRT Haber'in aktardığına göre, kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor. İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA SÜRECİ BAŞLAMAYACAK

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.