TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı öncesinde koltuklar 1998 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir bakımdan geçti. Koltuklar, özel bir işlem yapılarak, 'akustik boya' ile bakımı yapıldı. Meclis kürsüsü de ilk kez değişime uğradı. Kürsünün yeri kaydırılırken, boyu milletvekillerine göre ayarlanacak şekilde asansörlü yapıldı.

1 Ekim'de 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı başlayacak olan Meclis'te hazırlıklar devam ediyor. TBMM Genel Kurulu detaylı bir tadilattan geçerken, ceylan derili turuncu koltuklar 1998 yılından beri ilk kez 'akustik boya' ile yenilendi. Yanmayan, nem dengesini koruyan, ısı yalıtımı sağlayan koltukların orjinalliğini bozmamaması için 'akustik boya' kullanıldı.