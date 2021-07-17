Üye Girişi
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması - Son Dakika

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

17.07.2021 11:55

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki kayıp atları, hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'daki kayıp atları, hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu. Hayvansevreler, 978 atın hayvan hakları aktivistlerine rağmen yok edildiğini, Hatay'da 99 atın ise sabıkalı bir kasaba sahiplendirildiğini söyledi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun görüşmeleri sırasında, Adalar'da fayton döneminin sona ermesinin ardından İBB'nin satın aldığı atların kaybolması konusu tartışıldı. Uluslararası Yaşam Hakkı ve Toplumsal Değerler Derneği Başkanı Mehtap Topçuoğulları Özer, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in konuşmasının ardından kayıp atları gündeme getirdi. Özer, hayatının 12 yılını Adalar'daki atları kurtarmak için harcadığını belirterek, "Atlar kurtarıldı. Biz de her şeyin güzel olacağını hesapladık, umut ettik. Biz atları sucuk olsun diye faytonları yasaklatmadık. 978 at 4 bin liraya satın alındı. Çok büyük bir suç işlendi aslında. 4 bin liraya alınan atların toplamı 3 milyon 970 bin TL eder. Kaç tane aç fakir insanı doyurur. Bir meta olarak satın alındı. Atlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na resmi olarak devredilmedi, İBB'nin malı kapsamındaydı" dedi.

'978 AT BİZE RAĞMEN YOK EDİLDİ'

CHP'li Şeker'in "Orada o hayvanlara o suçu işleyenlerin cezalandırılması hukukun kapsamında" sözleri üzerine Özer, "Evet, niçin bastırmıyorsunuz? Sizin belediye başkanınız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden rica ettik. Atların Kızılkaya'daki hayvan toplama alanına çekilmesini istedik. 'Orası atlar için çok uygundur, atları lütfen oraya çekelim, biz sahiplendirelim' dedik; ricacı olduk, yalvardık, Murat Ongun'u aradık. Hiçbir şekilde var sayılmadık, yok sayıldık. Bizim sahiplendirmemizi, atları görmemize bile müsaade etmediler. 978 at hayvan hakları aktivistlerine rağmen yok edildi. Siz müdahale etmediniz. Ben yargıya başvuracağım; ama İçişleri Bakanlığı'ndan bize izin verilecek mi onun bilgisinde değilim. Sabahtan beri vekillerimizin bize işimizi öğrettiklerini dinliyoruz. Çevreyi, doğayı, balığı, kuşu biz koruyoruz. Siz kanunları yaparken eksik-gedik, attığınız fazla virgülü ya da eksik virgülü biz sahada yaşıyoruz" diye konuştu. CHP'li Şeker ise atların gönderildikleri yerlerde yaşatılması gerektiğini, suçu işleyenlere hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.

'ATLARI SABIKALI KASABA VERMİŞLER'

Başka bir hayvansever Fırat Ahmet Yıldız da İstanbul'dan Hatay'a gönderilen atları gündeme getirerek, "'Hatay'a hayvan sahiplendirdik' dediler; eyvallah. 'Havyan sahiplendirdim' dediğin adamın at kasaplığından sabıkası var. Bu adama 100 at verildi. Burada suçlu kim. Adam at kasabı zaten. İstanbul'dan Hatay'a bin kilometre 100 at gidiyor, 1 at yolda ölüyor, '99 atı sahiplendirdik' diyorlar. Kime sahiplendirdin? 'Özel bilgi'. Nereye verdiniz? 'Söyleyemeyiz'. En sonunda bir Hatay milletvekilimiz ortaya çıkardı ki atları kasap sabıkalı bir adama sahiplendirmişler" diyerek tepkisini dile getirdi.

KOMİSYON BAŞKANI: SUÇ DUYURUSU KABUL EDELİM

CHP'li Şeker'in bunun hesabının sahiplendiren kişiden sorulması gerektiğini söylemesi üzerine Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da, "Tamam, onu suç duyurusu kabul edelim, biz duyurmuş olalım. İlgililer gerekli dersi çıkaracaklardır" dedi.

Mehtap Topçuoğulları Özer de, "Derneğimiz adına suç duyurusunda bulunuyorum, böyle bir imkanımız varsa yüce Meclisimizin huzurunda bunun değerlendirilmesin talep ediyorum" dedi.

TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı 12:30 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın 12:10 Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! 11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 11:00 Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş 08:49 Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:29 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
12:19 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu
12:11 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:44 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Yeni eşi kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var Yeni eşi kendisinden 31 yaş küçük! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap var         
12:10
Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi         
11:45
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak         
10:33
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 12:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement