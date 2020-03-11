TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor - Son Dakika

TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.

TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.


TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı. - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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