TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor - Son Dakika

TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.
TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı. - ANKARA
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