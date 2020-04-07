TBMM'de korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne yönelik tedbirleri devam ediyor.



TBMM'de korona virüsü tedbirleri devam ediyor. Şentop'un talimatıyla Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldığı belirtilerek, milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da dağıtıldığı ve Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maske dağıtımı her gün yapılacağı kaydedildi.



TBMM hastanesinde görevli plan ve ikinci testi pozitif çıkan doktorun taburcu edildiği kaydedilerek, doktor ile temas edenlerin 14 günlük sürelerinin de takip edildiği ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığının altı çizildi. Ayrıca, bir personelin korona testinin pozitif çıkan personelin idari izinli olduğu ve doktor ile bağlantılı olmadığı belirtildi. - ANKARA