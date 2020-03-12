TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika
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TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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