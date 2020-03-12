TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika

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TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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